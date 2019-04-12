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Клаттенбург признался, за какую команду он болеет

Клаттенбург признался, за какую команду он болеет
Футбол / Англия

Бывший судья английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург признался, что всегда был фанатом «Ньюкасл Юнайтед».

Клаттенбург начал судить матчи в 1999 году, а в 2004-м стал обслуживать встречи АПЛ. С 2006 года является арбитром ФИФА. В 2016 году был назначен главным арбитром на три крупных финала: Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

В 2017 году арбитр отправился в Саудовскую Аравию, а после небольшого перерыва начал работать на матчах китайской Суперлиги. Отвечая на вопросы в социальной сети, Клаттенбург решил признаться, за какую команду он всегда переживал.

«Ньюкасл Юнайтед». Лучшая команда в мире!" — написал Клаттенбург в «Твиттере».

Арбитр является уроженцем города Консетт, который находится в 23 километрах к юго-западу от Ньюкасла.

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