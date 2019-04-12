Клаттенбург признался, за какую команду он болеет

Бывший судья английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург признался, что всегда был фанатом «Ньюкасл Юнайтед».



Клаттенбург начал судить матчи в 1999 году, а в 2004-м стал обслуживать встречи АПЛ. С 2006 года является арбитром ФИФА. В 2016 году был назначен главным арбитром на три крупных финала: Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

В 2017 году арбитр отправился в Саудовскую Аравию, а после небольшого перерыва начал работать на матчах китайской Суперлиги. Отвечая на вопросы в социальной сети, Клаттенбург решил признаться, за какую команду он всегда переживал.



«Ньюкасл Юнайтед». Лучшая команда в мире!" — написал Клаттенбург в «Твиттере».



Арбитр является уроженцем города Консетт, который находится в 23 километрах к юго-западу от Ньюкасла.