Туре: Месси — странный персонаж, таких, как он, очень мало

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре поделился мнением об игре аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Напомним, ивуарийский футболист выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год.



«Когда Месси получает мяч, то вокруг него сразу 3 или 4 футболиста. Лионель находится на ином уровне. Обычно он не много разговаривает, так как сконцентрирован на футболе. Месси является идеальным партнёром для любого игрока, хотя он странный персонаж, таких, как он, очень мало.



Когда тренируешься рядом с ним, то адаптируешься к нему, а Месси адаптируется к тебе. В конечном счёте он помогает команде побеждать и добывать титулы», — приводит слова полузащитника Mundo Deportivo.

Месси в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании забил 33 гола.