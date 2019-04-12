Американец — о нападении Гулиева: это был тяжёлый день

Гражданин США Майкл Коул, пострадавший от нападения полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева, прокомментировал случившееся.



«Это был тяжёлый день», — сказал Коул в ролике, опубликованном в телеграм-канале Mash.

Накануне, 11 апреля, стало известно об инциденте с участием Гулиева. Футболист пытался на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе Коула. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. На этом инцидент не был исчерпан — Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал пешеходу нос. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции Коул написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.



Сегодня, 12 апреля, «Спартак» объявил о решении применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Сам футболист тоже выступил с заявлением.