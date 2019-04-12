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Журналист: увидел Суареса вживую и не могу поверить, что он такой толстый

Журналист: увидел Суареса вживую и не могу поверить, что он такой толстый
Футбол / Лига чемпионов

Французский журналист Жульен Лоран выразил мнение, что у нападающего «Барселоны» Луиса Суареса появились серьёзные проблемы с лишним весом.

«Сколько веса он набрал? Это невероятно. Я не осознавал этого при просмотре матчей по телевизору. Но на игре с «Манчестер Юнайтед» я впервые увидел его вживую в этом сезоне. До сих пор не могу поверить, что он такой толстый. Не понимаю, как в клубе такого уровня могут позволить игроку так запустить себя», — цитирует Лорана BBC.

Суарес в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоялся 10 апреля в Манчестере, поучаствовал в голевом эпизоде – после его удара мяч, отскочив от защитника «красных дьяволов» Люка Шоу, залетел в ворота. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 1:0. Ответный матч состоится 16 апреля.

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