С 9 по 11 апреля в Калининграде прошёл 12-й межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2018/19. Встречались команды Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград), Кубанского государственного университета (Краснодар), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.



В самом ожидаемом матче сезона два лидера турнирной таблицы Премьер-группы ЮФУ и КубГУ поделили очки. ЮФУ следом разгромил хозяев турнира БФУ, а днём ранее обыграл СГУ и тем самым заработал в Калининграде 7 очков. В самом принципиальном противостоянии НСФЛ футболисты КубГУ разошлись миром с СГУ – 3:3. Кубанцы заработали в Калининграде 5 очков, на старте турнира обыграв хозяев, и продолжают погоню за ЮФУ. СГУ в юбилейном сезоне НСФЛ впервые не сможет побороться за медали – четыре набранных очка в Калининграде позволили саратовцам занять только восьмое место в таблице по итогам девяти матчей.



Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 20 по 22 апреля в Санкт-Петербурге, где сыграют команды СПбГУПТД (Санкт-Петербург), БФУ (Калининград), ДГТУ (Ростов-на-Дону) и СГАФКСТ (Смоленск).



Результаты матчей:



ЮФУ (Ростов-на-Дону) — СГУ (Саратов) — 2:1



БФУ (Калининград) — КубГУ (Краснодар) — 0:1



КубГУ (Краснодар) — ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 1:1



БФУ (Калининград) — СГУ (Саратов) — 1:2



КубГУ (Краснодар) — СГУ (Саратов) — 3:3



БФУ (Калининград) — ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 1:4.

ЮФУ выиграл турнир в Калининграде и укрепил лидерство в НСФЛ