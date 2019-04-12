Смоллинг — о столкновении с Месси: он знал, что это была случайность

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о реакции нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на эпизод в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором англичанин повредил ему нос.



«Мы поговорили после матча и пожали руки. Он знал, что это была случайность. В тот момент я не осознавал, что сыграл против Месси именно таким образом.



Луис Суарес тоже подошёл ко мне после игры. Мы отлично боролись весь матч, а потом он пожал мне руку и пожелал удачи. Здорово, когда после напряжённого противостояния на поле футболисты проявляют уважение к соперникам, потому что в ходе матча мы лишь стараемся сделать всё, что в наших силах», — цитирует Смоллинга BBC.



Первый матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» завершился со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт в Барселоне 16 апреля.

Месси избежал серьёзного повреждения