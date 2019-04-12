«СКА-Хабаровск» объявил имя нового главного тренера

Алексей Поддубский утверждён в должности главного тренера «СКА-Хабаровск». Такое решение принял сегодня попечительский совет клуба, о чём на общекомандном собрании объявил его председатель Александр Шкурин, сообщает пресс-служба дальневосточной команды. Сегодня «СКА-Хабаровск» внёс соответствующие изменения в заявку клуба.

Напомним, что Поддубский после ухода Вадима Евсеева руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера. В этом же качестве одержал первую победу – в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги был обыгран «Шинник» со счётом 1:0.

После 30 туров хабаровский клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги восьмое место, имея в активе 45 очков.