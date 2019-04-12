Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание, посвящённое игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Рубин».



На нём представители команд обсудили вопросы, связанные с проведением поединка, а также представили игровую форму. Эту домашнюю встречу «Крылья» проведут в третьем комплекте формы – серебристых футболках и тёмно-синих шортах (свитер вратаря рыжего цвета). Гости сыграют в белом комплекте формы (форма вратаря жёлтого цвета), сообщает пресс-служба самарского клуба.



В честь Международного дня космонавтики на стадионе запланировано проведение ряда акций, в том числе с участием команды – на матч игроки «Крыльев» выйдут в специальных футболках, а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского Политеха. Организаторы ожидают на матче около 15 тыс. зрителей.

Игроки «Крыльев» выйдут на матч в футболках, посвящённых Дню космонавтики Фото : ФК «Крылья Советов»