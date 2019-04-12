«Арсенал» Тула продлил контракт с Левашовым

Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с голкипером Михаилом Левашовым. Как сообщает официальный «твиттер» команды, новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.



27-летний футболист в чемпионате России Михаил провёл 35 матчей, из которых 12 на ноль. Недавно Левашов получил звание лучшего игрока марта по итогам голосования среди болельщиков «Арсенала».

В прошлом месяце вратарь провёл в составе «канониров» в Российской Премьер-Лиге четыре матча, в которых не пропустил ни одного матча. Сухая серия голкипера на сегодня составляет уже 360 минут. Всего же Левашов в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 14 встреч, в которых пропустил 16 мячей.

После 22 туров «Арсенал» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, набрав 31 очко.