Кокорин: чтобы давать советы Гулиеву, нужно видео. С удовольствием посмотрели бы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.



«Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».



Накануне, 11 апреля, стало известно об инциденте с участием Гулиева. Футболист пытался на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе Коула. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал пешеходу нос. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции Коул написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.



Кокорин в свою очередь пребывает в СИЗО с 11 октября прошлого года за участие в двух драках тремя днями ранее.

Американец — о нападении Гулиева: это был тяжёлый день