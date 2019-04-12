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Президент «Интера» хочет пригласить в клуб Моуринью, Маротта настаивает на Конте

Президент «Интера» хочет пригласить в клуб Моуринью, Маротта настаивает на Конте
Футбол / Италия

В руководстве миланского «Интера» возникли разногласия относительно кандидатуры нового главного тренера, сообщает Le10sport.com.

По информации издания, президент итальянского клуба Стивен Чжан хочет видеть во главе команды Жозе Моуринью, который уже работал с нерадзурри с 2008 по 2010 год. Глава «Интера» уверен, что португальский специалист способен вернуть клубу его славное имя.

В свою очередь генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта настаивает на кандидатуре Антонио Конте, с которым он хорошо знаком по работе в «Ювентусе». Итальянец пребывает без работы с прошлого лета, когда его уволили из «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» намерено отправить в отставку нынешнего главного тренера команды Лучано Спаллетти после окончания сезона.

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