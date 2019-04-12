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Левашов предстанет в образе героя «Игры престолов» перед матчем с «Уралом»

Левашов предстанет в образе героя «Игры престолов» перед матчем с «Уралом»
Футбол / РПЛ

Перед матчем 23-го тура РПЛ с между «Арсеналом» и «Уралом» болельщики тульской команды смогут пообщаться с голкипером «канониров» Михаилом Левашовым. Он предстанет в ярком образе одного из героев легендарного сериала «Игра престолов».

«Друзья, не упустите возможность сфотографироваться с Михаилом Левашовым и взять у него автограф!» — сообщает пресс-служба тульского клуба.

В прошлом месяце вратарь провёл в составе «канониров» в Российской Премьер-Лиге четыре матча, в которых не пропустил ни одного матча. Сухая серия голкипера на сегодня составляет уже 360 минут. Всего же Левашов в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 14 встреч, в которых пропустил 16 мячей.

После 22 туров «Арсенал» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, набрав 31 очко.

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