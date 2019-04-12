Митинг в поддержку Кокорина отказались согласовывать из-за формулировки

Московский парк «Сокольники» отказался принимать митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщил заместитель директора по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев.



«Мероприятие не согласовано, не будет его. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение», — приводятся слова Лебедева на сайте телеканала «360».



Уточняется, что причиной отмены митинга стала формулировка его организаторов – «Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева». Изначально планировалось, что мероприятие состоится 13 апреля.



Ранее от участия в митинге в поддержку Кокорина, пребывающего в СИЗО с октября прошлого года, отказался официальный фан-клуб «Спартака» и объединение активных болельщиков красно-белых «Фратрия».

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