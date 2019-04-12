Фанат «Арсенала» оскорблял Кулибали на расовой почве, клуб начал расследование

«Арсенал» расследует инцидент, случившийся во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи», который состоялся накануне, 11 апреля, в Лондоне и завершился победой «канониров» со счётом 1:0.



В ходе первого тайма один из фанатов английской команды начал выкрикивать расистские лозунги в адрес сенегальского защитника гостей Калиду Кулибали. Поведение болельщика попало на видео, которое позднее было опубликовано в Интернете.



«Мы не намерены терпеть подобное поведение и все, кто причастен к подобным инцидентам, будут отстранены от посещения матчей. Клуб поддерживает болельщиков, сообщающих о таких случаях», — приводит заявление «Арсенала» Goal.com.



Кулибали ранее в этом сезоне уже сталкивался с расистским поведением болельщиков. В декабре фанаты «Интера» также оскорбляли сенегальца, после чего он был удалён за нарушение правил. Миланский клуб был позднее наказан закрытием трибун.



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