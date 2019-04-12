«Арсенал» расследует инцидент, случившийся во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи», который состоялся накануне, 11 апреля, в Лондоне и завершился победой «канониров» со счётом 1:0.
В ходе первого тайма один из фанатов английской команды начал выкрикивать расистские лозунги в адрес сенегальского защитника гостей Калиду Кулибали. Поведение болельщика попало на видео, которое позднее было опубликовано в Интернете.
«Мы не намерены терпеть подобное поведение и все, кто причастен к подобным инцидентам, будут отстранены от посещения матчей. Клуб поддерживает болельщиков, сообщающих о таких случаях», — приводит заявление «Арсенала» Goal.com.
Кулибали ранее в этом сезоне уже сталкивался с расистским поведением болельщиков. В декабре фанаты «Интера» также оскорбляли сенегальца, после чего он был удалён за нарушение правил. Миланский клуб был позднее наказан закрытием трибун.
Фанат «Арсенала» оскорблял Кулибали на расовой почве, клуб начал расследование