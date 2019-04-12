Кокорин и Мамаев на суде поздравили свидетеля с рождением ребёнка

Официант «Кофемании» Илья Павлов, являющийся свидетелем на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал, что запомнил об инциденте, в котором футболисты конфликтовали с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Павлов сообщил, что 10 октября родила его супруга, а он в этот день прибыл на допрос по этому делу. После этих слов Кокорин и Мамаев поздравили свидетеля с этим событием, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.