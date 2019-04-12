Виллиан: у «Славии» хорошая команда, но мы проделали отличную работу

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы над «Славией» (1:0).



«К счастью, я сделал хорошую передачу на Маркоса, и он забил гол. Теперь нам нужно думать о следующей игре, эта победа стала большим стимулом для следующей игры, так что давайте подготовимся к ней.



Это был очень сложный матч. У «Славии» хорошая команда, они играют в хороший футбол. Было тяжело высоко прессинговать их, поскольку, как только мы к этому приступали, они играли длинными передачами и одновременно атаковали с подключением крайних защитников. Мы пытались прессинговать их максимально высоко, но это было тяжело. Думаю, мы проделали отличную работу, и мы выиграли матч. Победа важнее всего, и мы сделали это», — цитирует Виллиана официальный сайт «Челси».

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