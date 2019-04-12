Работник кафе: Пак уходил с улыбкой, повреждений на лице не было

Илья Павлов, работник «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как заведение покидал чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в ходе конфликта с футболистами.



«Пак уходил через полчаса после компании Кокорина. Один. В бежевом плаще и кепочке. У него на лице была улыбка. Подумал, что этот человек воспринял ситуацию, как и я. Травм на лице у него я не увидел, никаких поверждений не было. Лёгкая улыбка у него была», — передаёт слова Павлова корреспондент «Чемпионата».



Напомним, в ходе конфликта с компанией Кокорина и Мамаева Пак получил удар стулом от форварда. При этом, по словам выступавших ранее свидетелей, стороны позднее урегулировали конфликт и разошлись, не имея друг к другу претензий.

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