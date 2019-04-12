«Молодёжка» «Локо» сыграла вничью с «Ахматом», «Арсенал» победил «Урал» — 5:3

В 23-м туре молодёжного первенства «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе имени Султана Билимханова и завершился со счётом 2:2.



В начале встречи гостям удалось отметиться быстрым голом – уже на 5-й минуте мяч в сетку отправил нападающий Тимур Сулейманов. На 21-й минуте хозяева восстановили равенство усилиями форварда Тимура Осмоловского. В середине второго тайма, на 72-й минуте, «Локомотив» вновь вышел вперёд благодаря точному удару полузащитника Дэниса Файзуллина. Под занавес матча, на 87-й минуте, «Ахмат» сумел забить гол и вырвать ничью.

В параллельном матче «Арсенал» в Туле принимал «Урал». Команды устроили голевую перестрелку, победителями в которой вышли хозяева – 5:3.



«Оружейники» дважды вели в счёте, однако на 71-й минуте счёт стал 3:2 в пользу гостей. Начиная с 73-й минуты «Арсенал» сумел забить трижды.



В составе «оружейников» дублем отметился Артём Максименко, по голу также забили Александр Крикуненко, Станислав Крохин и Сергей Ильин. У гостей дважды отличился Евгений Татаринов, ещё один мяч – на счету Александра Галимова.