Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Молодёжка» «Локо» сыграла вничью с «Ахматом», «Арсенал» победил «Урал» — 5:3

«Молодёжка» «Локо» сыграла вничью с «Ахматом», «Арсенал» победил «Урал» — 5:3
Футбол / РПЛ

В 23-м туре молодёжного первенства «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе имени Султана Билимханова и завершился со счётом 2:2.

В начале встречи гостям удалось отметиться быстрым голом – уже на 5-й минуте мяч в сетку отправил нападающий Тимур Сулейманов. На 21-й минуте хозяева восстановили равенство усилиями форварда Тимура Осмоловского. В середине второго тайма, на 72-й минуте, «Локомотив» вновь вышел вперёд благодаря точному удару полузащитника Дэниса Файзуллина. Под занавес матча, на 87-й минуте, «Ахмат» сумел забить гол и вырвать ничью.

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
12 апреля 2019, пятница. 14:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
2 : 2
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Сулейманов – 5, 1:1 – Осмоловский – 21, 1:2 – Файзуллин – 72, 2:2 – – 87

В параллельном матче «Арсенал» в Туле принимал «Урал». Команды устроили голевую перестрелку, победителями в которой вышли хозяева – 5:3.

«Оружейники» дважды вели в счёте, однако на 71-й минуте счёт стал 3:2 в пользу гостей. Начиная с 73-й минуты «Арсенал» сумел забить трижды.

В составе «оружейников» дублем отметился Артём Максименко, по голу также забили Александр Крикуненко, Станислав Крохин и Сергей Ильин. У гостей дважды отличился Евгений Татаринов, ещё один мяч – на счету Александра Галимова.

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
12 апреля 2019, пятница. 14:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
5 : 3
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 – Крикуненко – 3, 1:1 – Татаринов – 23, 2:1 – Крохин – 52, 2:2 – Галимов – 65, 2:3 – Татаринов – 71, 3:3 – Максименко – 73, 4:3 – Максименко – 80, 5:3 – Ильин – 83
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент