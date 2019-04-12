Ещенко и Фернандо провели тренировку в общей группе без ограничений

«Спартак» продолжает готовиться к гостевому матчу 23-го тура Премьер-Лиги против «Ростова». Красно-белые отправятся в Ростов-на-Дону завтра, 13 апреля, днём, а сегодня провели очередную тренировку. В тренировке наравне со всеми приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Фернандо. Оба полностью восстановились от последствий травм и работают в общей группе без ограничений, сообщает пресс-служба красно-белых.



Отметим, что после тренировки Ещенко, а также вратарь Артём Поплевченков, полузащитники Максим Глушенков и Михаил Игнатов отправились в аэропорт, чтобы вылететь в Ростов-на-Дону вместе с дублирующим составом.



Матч молодёжного первенства «Ростов» — «Спартак» состоится завтра, а встреча первых команд ростовчан и красно-белых пройдёт 14 апреля, начало — в 19:00 по московскому времени.

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