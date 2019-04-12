Кроос — о слухах про его желание покинуть «Реал»: абсолютно ложная информация

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своём «твиттере» отреагировал на появившиеся слухи о его намерении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.



«Абсолютно ложная информация!» — говорится в сообщении немецкого футболиста.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Кроос хочет нового вызова, поскольку считает, что его время в «Реале» подошло к концу, и планирует покинуть стан «сливочных» в летнее трансферное окно. Также сообщалось, что трансфер Крооса должен поспособствовать приходу в «Реал» нового звёздного полузащитника – Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур».



Кроос защищает цвета «Реала» с 2014 года. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл 23 матча в чемпионате Испании и отдал 4 голевых паса.

Кроос намерен покинуть «Реал» летом