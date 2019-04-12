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Секейра признан игроком недели в Лиге Европы

Секейра признан игроком недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

Форвард «Бенфики» Жоау Фелиш Секейра признан игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. 19-летний португалец забил три гола в первом матче 1/4 финала против «Айнтрахта» (4:2). Тем самым он стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира.

В число претендентов на игрока недели также входили: полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси, хавбек «Челси» Виллиан и нападающий «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш.

На счету Рэмси гол во встрече с «Арсеналом». Результативная передача Виллиана помогла «Челси» одержать минимальную победу над «Славией». Гуэдеш отметился дублем в игре с «Вильярреалом».

Лига Европы. 1/4 финала

«Бенфика» — «Айнтрахт» — 4:2
«Арсенал» — «Наполи» — 2:0
«Славия» — «Челси» — 0:1
«Вильярреал» — «Валенсия» — 1:3.

Секейра, Рэмси, Виллиан и Гуэдеш претендуют на звание игрока недели в ЛЕ
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