Дзюба исполнил мечту тяжелобольного мальчика

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба встретился с 11-летним мальчиком из Петрозаводска по имени Святослав Кириков.

Как сообщает Пятый канал, знакомство футболиста с тяжелобольным ребёнком состоялось в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Святослав посетил сегодняшнюю тренировку сине-бело-голубых, после чего 30-летний нападающий провёл для него мастер-класс и ответил на его вопросы.

В нынешнем сезоне в составе «Зенита» Дзюба провёл 31 матч, отметился 10 результативными ударами и 9 голевыми передачами. Всего за сборную России футболист сыграл 34 игры и забил 16 голов. На чемпионате мира прошлого года он принял участие в 5 поединках, отметился 3 забитыми мячами и 2 ассистами.