Головин рассказал, почему выбрал 17-й номер

Полузащитник «Монако» и национальной команды России Александр Головин, отвечая на вопросы игроков женской сборной страны, рассказал, почему выбрал 17-й номер.

«Мне всегда нравилась семёрка — седьмой номер, 17-й. В ЦСКА сначала получилось взять 17-й номер, потому что семёрка была занята Тошичем. Потом всё как-то хорошо пошло под этим номером, и сейчас не хочу его менять. Буду стараться брать его в любом клубе», — сказал Головин.

Видео доступно на канале сборной России в YouTube.

Александр выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год. После ЧМ-2018 российский полузащитник перешёл в «Монако». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 22-летний игрок забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 23 матчах.

Завтра, 13 апреля, «Монако» на своём поле проведёт домашний матч 32-го тура с «Реймсом», начало — в 21:00 мск.