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Сотрудник кафе: следователь сказал написать, что на меня не оказывали давления

Сотрудник кафе: следователь сказал написать, что на меня не оказывали давления
Футбол / РПЛ

Андрей Колесников, менеджер барной стойки в кафе «Кофемания», который проходит свидетелем по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева о драках в центре Москвы в конце октября, признался, что запись об отсутствии на него давления во время дачи показаний он делал по указанию следователя.

«Мне следователь сказал, что так положено: написать, что на меня не оказывали давления», — сказал Колесников на сегодняшнем заседании суда.

Напомним, утром 8 октября прошлого года компания из нескольких человек, в числе которых находились Кокорин и Мамаев, избила Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позже компания с Кокориным и Мамаевым избила чиновника из Минпромторга России Дениса Пака.

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