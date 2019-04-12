«Реал» потерял из-за травмы Рамоса

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

«После проведённого сегодня медобследования игроку команды Серхио Рамосу был поставлен диагноз — травма камбаловидной мышцы первой степени. Сроки восстановления футболиста будут зависеть от протекания процесса его восстановления», — сказано в заявлении клуба.

Капитан «сливочных» точно пропустит матч 32-го тура испанской Примеры против «Леванте», который состоится 15 апреля. Ориентировочно в строй он вернётся через две недели.

В текущем сезоне в составе «Реала» Рамос принял участие в 42 матчах, отметился 11 результативными ударами и 2 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.