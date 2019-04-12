Самедов получил травму в первом тайме матча против «Рубина»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина», который в эти минуты проходит на «Самара Арене», полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов получил травму.

Под занавес первого тайма 34-летний хавбек в одном из единоборств получил по ногам от игрока соперника. После этого он попросил замену. Поле футболист покидал с помощью медицинского персонала самарского клуба. На 44-й минуте поединка вместо него на поле появился форвард Сергей Корниленко.

В «Крылья Советов» Самедов перешёл на правах свободного агента из «Спартака» зимой этого года. С того времени в составе новой команды он сыграл 7 матчей и отметился 3 результативными передачами.

В первом тайме «Крылья Советов» и «Рубин» голов не забивали.