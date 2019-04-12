Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта, сообщает пресс-служба турнира.

На награду также претендовали Шеймус Коулман («Эвертон»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер Сити») и Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»).

Видео доступно на странице Премьер-лиги в «Твиттере».

В марте Садио стал автором трёх голов. 27-летний сенегалец дважды поразил ворота соперника в домашнем матче 30-го тура с «Бёрнли» (4:2) и забил один мяч в выездной встрече 31-го тура с «Фулхэмом» (2:1).

Мане получил награду лучшему игроку месяца в английском первенстве во второй раз. Ранее он был признан лучшим по итогам августа 2017 года.