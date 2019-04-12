Источник: у Переса и Зидана возникли разногласия по трансферу Погба

Президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не могут прийти к единому мнению по потенциальному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает sport.es.

По информации источника, наставник «сливочных» является поклонником таланта 26-летнего хавбека «красных дьяволов» и хочет видеть его на «Сантьяго Бернабеу». Однако президент «Королевского клуба» считает, что француз — не тот игрок, который нужен команде. Перес не видит необходимости тратить порядка € 150 млн на игрока, который не выделяется особой креативностью в атаке и уже отметился конфликтом с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне в составе «МЮ» Погба сыграл 40 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 результативных передач.