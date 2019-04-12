Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.

Бывший футболист умер в пятницу днём во сне. Ему было 74 года. Легендарный защитник страдал от деменции, которую также именуют старческим маразмом.

Смит выступал за «Ливерпуль» в период с 1962 по 1978 год. В составе клуба за 16 сезонов сыграл 467 матчей. С «красными» он 5 раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза побеждал в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка Европы. За сборную Англии провёл 1 матч. В 1978 году он перебрался в США, где возглавил «Лос-Анджелес Ацтекс». В команде выполнял роль играющего тренера. Этим тренерский опыт Смита ограничился.