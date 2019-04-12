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Сборная России призвала подписываться на «твиттер» Ильзата Ахметова

Сборная России призвала подписываться на «твиттер» Ильзата Ахметова
Футбол / РПЛ

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов зарегистрировался в «Твиттере».

Пресс-служба сборной России уже призвала болельщиков подписываться на страницу 21-летнего хавбека. «Полузащитник сборной России и ЦСКА Ильзат Ахметов завёл аккаунт в „Твиттере“! Подписываемся на Ильзата!» — сказано в «твиттере» национальной команды.

Фото доступно в "твиттере" сборной России.

В текущем сезоне в составе ЦСКА Ахметов сыграл 23 матча и отметился 3 результативными передачами. В «армейский» клуб перешёл прошлым летом из «Рубина» на правах свободного агента. За сборную России сыграл 2 матча на отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0).

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