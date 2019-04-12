Аспас: Погба и Канте не подходят «Реалу», на месте мадридцев купил бы Азара

Нападающий «Сельты» Яго Аспас рассказал, кого стоит купить мадридскому «Реалу» предстоящим летом.
«Купил бы Эдена Азара, потому что это проще сделать, чем приобрести Килиана Мбаппе. Поль Погба и Н'Голо Канте? Они не подходят «Реалу». Мне нравится линия полузащиты мадридцев, сейчас она лучшая в мире. У них есть Даниель Себальос, уже выступающий за сборную Испании. Мне, например, больше нравится Тьяго Алькантара, чем Погба и Канте», — приводит слова 31-летнего форварда Marca.
«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. В 32-м туре «сливочные» на выезде сыграют с «Леганесом». Встреча состоится 15 апреля на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», начало — в 22:00 мск.
Источник: у Переса и Зидана возникли разногласия по трансферу Погба