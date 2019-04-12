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Аспас: Погба и Канте не подходят «Реалу», на месте мадридцев купил бы Азара

Аспас: Погба и Канте не подходят «Реалу», на месте мадридцев купил бы Азара
Футбол / Англия

Нападающий «Сельты» Яго Аспас рассказал, кого стоит купить мадридскому «Реалу» предстоящим летом.

«Купил бы Эдена Азара, потому что это проще сделать, чем приобрести Килиана Мбаппе. Поль Погба и Н'Голо Канте? Они не подходят «Реалу». Мне нравится линия полузащиты мадридцев, сейчас она лучшая в мире. У них есть Даниель Себальос, уже выступающий за сборную Испании. Мне, например, больше нравится Тьяго Алькантара, чем Погба и Канте», — приводит слова 31-летнего форварда Marca.

«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. В 32-м туре «сливочные» на выезде сыграют с «Леганесом». Встреча состоится 15 апреля на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», начало — в 22:00 мск.

Источник: у Переса и Зидана возникли разногласия по трансферу Погба
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