Головин: в Dota наиграл около 3000 часов, а FIFA быстро надоедает

Полузащитник «Монако» и национальной команды России Александр Головин, отвечая на вопросы игроков женской сборной страны, рассказал, какие видеоигры предпочитает.

«Играл в Dota. Провёл в ней очень много часов, играл с шестого класса. Закончил где-то полгода назад. С перерывами играл. Наиграно около 3000 часов, это очень много. В Counter-Strike и PUBG играю. Раньше играл в Battlefield. Наверное, всё.

FIFA? В неё играл в основном на Sony PlayStation в Ultimate Team, где покупаешь карточки футболистов. Но как-то быстро надоедало — максимум две-три игры, и всё. Однообразно и скучно. Можно сыграть с пацанами. Когда на что-то поспорил, то играть круто, а по Интернету не очень интересно», — сказал Головин.

Видео доступно на канале сборной России в YouTube.