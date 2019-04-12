Мать Лукаку не смогла скрыть восторга от встречи с Месси

После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» (0:1), который состоялся в минувшую среду, в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» состоялась случайная встреча матери форварда «красных дяьволов» Ромелу Лукаку — Адольфин и капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

На видео заметно, что женщина не смогла скрыть восторга от неожиданной встречи с 31-летним аргентинцем. Она обняла его и несколько раз повторила его фамилию.

Видео доступно на канале GOAT_ MessiaH в YouTube.

Ответный матч «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в ближайший вторник, 16 апреля, на «Камп Ноу». В полуфинале главного европейского клубного турнира победитель этой пары сыграет против сильнейшего в противостоянии «Ливерпуля» и «Порту».