«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку.

На спине аргентинца появилось изображение головы льва. Соответствующим кадром поделился «твиттер» сине-бело-голубых.

Фото доступно в «твиттере» «Зенита».

«Пополнение в прайде! Ригони», — говорится в комментарии клуба к снимку.

Нынешний сезон 26-летний футболист начинал в составе «Зенита». В середине августа он был отдан в аренду в «Аталанту». В составе клуба из Бергамо вингер сыграл 12 матчей в Серии А и отметился тремя результативными ударами. Зимой он вернулся из аренды в стан лидера чемпионата России. За «Зенит» в текущем сезоне аргентинец сыграл шесть игр, забил один гол и выполнил один ассист. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2021 года.