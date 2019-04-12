«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ

Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на «Кинг Пауэр — Уолкерс», минимальную победу в ней одержали гости.

Единственный гол в поединке был забит на 32-й минуте. Форвард «сорок» Айосе Перес, сыграв на опережение, головой замкнул навес хавбека Мэтта Ритчи. До конца матча «лисы» так и не сумели распечатать ворота Мартина Дубравки.

После отчётного матча «Ньюкасл» поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Рафаэля Бенитеса набрала 38 очков. «Лестер» идёт 7-м. Коллектив Брендана Роджерса имеет а активе 47 баллов. В следующем туре «Ньюкасл» будет принимать «Саутгемптон». «Лестер» отправится в гости к «Вест Хэм Юнайтед».