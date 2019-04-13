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Лапорта: этот сезон стал для «Реала» катастрофой, фанаты «Барселоны» сейчас рады

Лапорта: этот сезон стал для «Реала» катастрофой, фанаты «Барселоны» сейчас рады
Футбол / Испания

Бывший президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о результатах мадридского «Реала» в нынешней кампании.

«Очевидно, что этот сезон стал для «Реала» катастрофой. Фанатам мадридцев сейчас нелегко, ведь они понимают, что их команда уже ничего не выиграет. Сейчас они начинают думать о лете.

Это очень сложно. Не хочу проявить неуважение, ведь это очень чувствительный момент, но болельщикам «Барселоны» приятно, когда фанатам «Реала» плохо, и наоборот», — приводит слова Лапорты Marca.

«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от «Барселоны», которая возглавляет таблицу, составляет 13 очков. Ранее мадридский клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

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