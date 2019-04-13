Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов показал прооперированный палец после перелома в своём «инстаграме». Он подписал фотографию «Вкуснятина».

Палец Селихова после травмы

Напомним, Селихов сломал палец руки во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). На 68-й минуте встречи его заменил голкипер Александр Максименко. Сообщается, что 25-летний российский вратарь сможет вернуться к тренировкам без ограничений через четыре недели.



Московский «Спартак» набрал 36 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на сегодня является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах. В тройку лидеров также входят «Краснодар» (41) и ЦСКА (40).