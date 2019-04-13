Зиньковский – о голе: таких много за последние 1,5 года забивал, мой коронный

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России, акцентировав внимание на забитом мяче.

«Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный удар. Принял, убрал под удар и пробил. Как себя чувствую в физическом плане? Тяжелее было, когда три игры за неделю было. Вот тогда да, тяжеловато. А так недельный цикл, нормально всё. Можно было с левой пробить, но я замешкался, убрал под правую. Могу с обеих ног бить вообще, в том моменте неправильно поступил.

Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаём всего пару моментов. Когда пришло осознание, что это победа? После финального свистка. Потому что в концовке было напряжно», — цитирует Зиньковского Rusfootball.