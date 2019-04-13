Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизма

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. На 78-й минуте встреча была прервала из-за проявления расизма, сообщает France Football.

Капитан гостей Принс-Дезир Гуано пожаловался на оскорбления со стороны болельщиков «Дижона», после чего часть футболистов ушла с поля. Игра была возобновлена через пять минут после разговора игроков с фанатами.

«Мы живём в 21 веке, это недопустимо», — прокомментировал Гуано инцидент после матча.

После отчётного тура «Дижон» набрал 25 очков. Команда Антуна Комбуаре находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Её отставание от спасительной, 17-й позиции составляет шесть баллов. «Амьен» расположился на 16-м месте. Подопечные Кристофа Пелиссье имеют в активе 32 очка. В следующем туре «Дижон» дома сыграет с «Ренном», а «Амьен» отправится в гости к «Нанту».