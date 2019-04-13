«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу» сроком на 30 лет

«Реал» заканчивает подготовку к реконструкции «Сантьяго Бернабеу», начало которой запланировано на май этого года, сообщает официальный сайт клуба. Мадридский клуб получил кредит на сумму € 575 млн сроком на 30 лет со ставкой 2,5%.

Деньги поступят на счёт «Реала» в три транша в июле 2019 года, 2020 и 2021. Ежегодные платежи мадридцы начнут производить с 2023 года, размер — € 29,5 млн. Выплаты будут продолжаться до 2049 года.

Профинансируют проект JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch совместно с Banco Santander, Societe Generale и CaixaBank.

В чемпионате Испании «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 13 очков. Ранее мадридский клуб прекратил борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании.