Лукаку: в матче с «Барселоной» нужно сыграть с сердцем и яйцами

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». В первом матче каталонцы одержали выездную победу со счётом 1:0

«Нельзя упускать свои моменты и пропускать голы. Нам нужно сыграть с сердцем и яйцами. Мы должны верить. Нужно повысить качество нашего футбола, лучше распоряжаться мячом. Если это получится осуществить, то в футболе может случиться всё, что угодно», — цитирует Лукаку The Guardian.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед состоится 16 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Лион» (0:0, 5:1), а «Манчестер Юнайтед» выбил из соревнований «ПСЖ» (0:2, 3:1).