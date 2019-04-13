Краневиттер: Санкт-Петербург – номер один, живём в лучшем городе России

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.

«Я много где был, но почти всегда в эти дни думал только о матче. Но уверен, что Санкт-Петербург — номер один, мы живём в лучшем городе России! Москва мне тоже нравится, очень симпатичный, большой и безопасный город. А другие города не так хорошо знаю, но третьим назвал бы Краснодар. Как-нибудь я хотел бы изучить этот город получше.

Теперь, когда у нас появился сын, мы часто ходим куда-нибудь поесть. У нас есть любимый ресторан неподалеку от дома. А в других ситуациях — центр города отлично подойдет. Особенно сейчас, когда уже не так холодно на улице, очень здорово просто прогуляться. Я не могу назвать что-то конкретное, но не потому, что таких мест нет, а просто потому, что каждый раз мы находим какое-нибудь новое красивое место», — цитирует аргентинца «Гол».