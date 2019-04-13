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«Енисей» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

«Енисей» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Уфа» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.

«Енисей» набрал 12 очков в 22 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (20) — на 14-м месте.

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