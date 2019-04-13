«Енисей» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.



«Енисей» набрал 12 очков в 22 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (20) — на 14-м месте.