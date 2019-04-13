Сульшер: Погба сосредоточен на игре за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер опроверг информацию, что их отношения с полузащитником «красных дьяволов» Полем Погба ухудшились.



«Не знаю, откуда берётся эта информация. Когда мы общаемся с Полем, он всегда позитивен, и я не вижу каких-то изменений в его поведении. Погба сосредоточен на игре за „Манчестер Юнайтед“, он гордится собой и всегда работает изо всех сил. В матче с „Барселоной“ именно он заставил команду действовать. Он приложил огромные физические усилия в этой игре», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Погба сыграл 29 матчей в АПЛ, на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года.

Погба намерен покинуть «МЮ», у игрока испортились отношения с Сульшером