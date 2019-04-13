Фанат «Ривер Плейт» сделал тату с QR-кодом видео, которое затем заблокировали

Один из фанатов «Ривер Плейт» решил увековечить победу любимой команды в розыгрыше Кубка Либертадорес в прошлом сезоне, сообщает журналист Мутаз Чехейд в «Твиттере».

Болельщик сделал на ноге татуировку QR-кода, сканирование которого телефоном выводило на экран победные голы клуба из Буэнос-Айреса в финале главного южноамериканского клубного турнира с земляками из «Боки Хуниорс». Однако позже соответствующее видео было удалено из YouTube из-за нарушения авторских прав. Соответственно, тату мужчины полностью утратило начальный смысл.

Фото и видео доступно в "твиттере" Мутаза Чехейда.

Напомним, в финале Кубка Либертадорес в прошлом году «Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» по сумме двух матчей — 2:2, 3:1.