Клопп: в своё время Азар может стать лучшим футболистом в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Челси» Эдене Азаре в преддверии матча 34-го тура английской Премьер-лиги.



«Мы постараемся лучше читать игру и его движение, быстрее реагировать на действия Азара. Это непросто. В некоторых ситуациях защититься от него невозможно, но, надеюсь, мы справимся.



В своё время Азар может стать лучшим футболистом в мире. Сейчас у него блестящая карьера и есть отличные качества, которые я так ценю в игроках. Азар — хороший футболист, но он играет против нас, и мы должны быть готовы к столкновению», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Клопп: «Ливерпуль» пытается сохранить мечту