ЦСКА — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Оренбург» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Владислав Назаров и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.



ЦСКА набрал 40 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) — на 10-м месте.