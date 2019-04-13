Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Велес» — «Текстильщик». 13 апреля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

ЦСКА — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Оренбург» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Владислав Назаров и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.

ЦСКА набрал 40 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) — на 10-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент