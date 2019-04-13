«Арсенал» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 13 апреля, в 14:00 на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Урал». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Урал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Андрей Болотенков и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Евгений Кукуляк.



Тульский «Арсенал» набрал 31 очко в 22 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (26) — на 12-м месте.