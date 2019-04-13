Компани: проблема расизма глубже, чем просто оскорбления игроков на стадионах

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о проблеме расизма.



«Рост количества расистских оскорблений вызывает беспокойство, но в то же время хорошо, что мы начали это обсуждать и задавать себе правильные вопросы. Это то, чего мы хотим для футбола? То желаемое будущее, в котором будут жить наши дети?



Думаю, у меня немного иная точка зрения. Мне кажется, что не стоит уделять столько внимания людям, которые позволяют себе подобное. Но главное — я смотрю на это более широко. Существует глобальная проблема средств массовой информации, которые, сами того не замечая, не изображают в своих материалах игроков с разным цветом кожи одинаково. Вся эта проблема глубже, чем просто оскорбления игроков на стадионах.



Я смотрю на залы заседаний, на механизмы власти, и не вижу в них большого разнообразия. Когда вы просите эти структуры выработать политику, направленную на изменение ситуации, вы задаётесь вопросом: „А способны ли эти люди мыслить и придумывать подходящие решения, учитывая, что в большинстве институтов власти нет разнообразия?“.



Я обеспокоен этим. Хотелось бы видеть больше людей различного происхождения, которые занимали бы руководящие посты и могли повлиять на ситуацию. Думаю, это дало бы сильный толчок в верном направлении», — приводит слова Компани Sky Sports.

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