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«Рома» вступила в переговоры с Конте

«Рома» вступила в переговоры с Конте
Футбол / Италия

Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить «Рому», сообщает La Repubblica.

По информации издания, римский клуб установил первые контакты с 49-летним специалистом относительно обсуждения условий возможного сотрудничества.

В марте «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо, который возглавлял команду с 2017 года. Ему на замену был приглашен Клаудио Раньери, с которым был подписан контракт до конца текущего сезона.

Последним клубом Конте был «Челси». На сегодняшний день между итальянским специалистом и лондонским клубом продолжают идти разбирательства относительно выплаты неустойки тренеру. Ранее Конте также тренировал «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус» и сборную Италии.

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